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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Токаев подарил Макрону двух щенков породы тазы

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подарил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, посетившему Астану в ноябре, двух щенков казахской национальной породы тазы, сообщил в среду Телерадиокомплекс президента.

"Французский лидер Эммануэль Макрон, посетивший в ноябре прошлого года Астану по приглашению главы нашего государства, осмотрел выставку "Этноаул". В выставочном центре президенту Франции особенно приглянулись борзые тазы. Тогда Касым-Жомарт Токаев пообещал французскому коллеге подарить собак", - говорится в сообщении.

Позднее в Париж были доставлены два щенка тазы в возрасте пяти месяцев. "Питомцы были обследованы ветеринарами и временно помещены в карантин. Также французской стороне были переданы рекомендации по содержанию, кормлению и дрессировке тазы", - говорится в сообщении.

По информации ТРК, щенки получили клички Жюль и Жанна.

Тазы, или казахская борзая, предназначена для конной травильной охоты в пустынной местности, вынослива и способна к длительной скачке.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев Эммануэль Макрон
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