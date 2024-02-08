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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Тайвань запретит экспорт более 70 видов станков в РФ и Белоруссию

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Тайвань расширил список оборудования, запрещенного к экспорту в Россию и Белоруссию, сообщило агентство Focus Taiwan со ссылкой на Минэкономики страны (MOEA) в четверг.

"Тайвань добавил 77 позиций в список станков, экспорт которых в Россию и Белоруссию запрещен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что список "вступает в силу 8 марта, с целью не допустить использования российскими военными высокотехнологичных тайваньских технологий".

"Правительство Тайваня в 2023 году ввело контроль над экспортом ряда высокопроизводительных станков в Россию и Беларусь и расширяет сферу экспортных ограничений на 77 дополнительных продуктов, чтобы соответствовать ужесточенным экспортным санкциям, введенным Европейским союзом, США и Японией", - говорится в сообщении.

В агентстве уточнили, что "товары, добавленные в новый список экспортного контроля, включают сложное оборудование - станки с ЧПУ (числовое программное управление - ИФ), обрабатывающие центры, токарные, фрезерные и шлифовальные станки".

Сообщается, что также MOEA "обратилось к тайваньским производителям, экспортирующим продукцию в такие страны, как Турция и Объединенные Арабские Эмираты, которые, как считается, имеют высокий риск переотгрузки продукции, с указанием не перенаправлять поставки в Россию и Беларусь".

Как сообщалось, Тайвань ввел санкции в отношении России и Белоруссии весной 2022 года. Запрет в основном затронул экспорт компьютерных и информационно-коммуникационных продуктов, датчиков, лазеров и аэрокосмических изделий. В январе 2023 года министерство экономики Тайваня объявило о расширении санкций, добавив запрет на экспорт таких химических веществ, как рицин, конотоксины, ботулинический токсин, трифторид азота, нитрат аммония, трибутилфосфат и азотная кислота, а также нержавеющая сталь. Под санкции, помимо этого, подпала продукция машиностроения.

Тайвань Белоруссия
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