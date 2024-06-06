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Тайвань ограничил экспорт нитроцеллюлозы в Россию и Белоруссию

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Министерство экономики Тайваня ограничило экспорт нитроцеллюлозы в Россию и Белоруссию, соответствующее решение опубликовано на сайте ведомства.

"Министерство экономики объявляет, что расширило сферу ограничений на экспорт в Россию и Белоруссию, добавив нитроцеллюлозу (код ТН ВЭД 391220) в список контролируемых товаров", - говорится в сообщении.

"Эта новая политика контроля официально вступит в силу 14 июня 2024 года", - отмечают в Минэкономики.

В документе сказано, что "нитроцеллюлоза известна как важный компонент бездымного пороха и пороха для боеприпасов и уже регулируется США и ЕС". "Таким образом, контроль необходим для предотвращения лазеек в регулировании", - заявили в тайваньском министерстве.

Тайвань Белоруссия
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