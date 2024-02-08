Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

"Русские сезоны" в 2025 году пройдут в Бахрейне

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Международный культурный проект "Русские сезоны" в 2025 году пройдет в Бахрейне, сообщила в четверг министр культуры РФ Ольга Любимова.

"В 2025-м мы будем отмечать 35 лет установления дипотношений с Бахрейном. Рассказала о планах проведения нашего масштабного международного проекта "Русские сезоны", приуроченного к юбилею. Эта инициатива уже была поддержана Его Величеством (Хамадом Бен Исой Аль Халифой - ИФ)", - написала Любимова в своем телеграм-канале.

Она отметила, что "проведение "Русских сезонов" позволит подчеркнуть особый статус нашей дружбы с Бахрейном".

В рамках проекта будет подготовлена специальная программа: организованы гастроли театров, оркестров и коллективов. Также запланированы выставки крупнейших музеев, цирковые шоу, мастер-классы и образовательные программы.

"Русские сезоны" - масштабный проект по представлению русской культуры зарубежному зрителю. В разные годы они проходили в Японии, Италии, Германии. В 2020 году странами, принимающими "Русские сезоны", были Франция, Бельгия и Люксембург, однако часть мероприятий пришлось перенести из-за ситуации с коронавирусом.

В 2021 году "Русские сезоны" прошли в Республике Корея и Бельгии. В 2022 году они должны были пройти в Дании, Швеции и Норвегии, однако мероприятия не проводились. В 2023 году "Русские сезоны" прошли в Казахстане и Узбекистане. В этом году они проходят в Бразилии.

Бахрейн Ольга Любимова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Итальянские фермеры готовятся к акциям протеста в Риме и Сан-Ремо

Итальянские фермеры готовятся к акциям протеста в Риме и Сан-Ремо

Финская граница с Россией останется закрытой до середины апреля

В Индонезии задумались о переносе достопримечательностей Бали на запад острова

В Индонезии задумались о переносе достопримечательностей Бали на запад острова

Maersk сократил годовую прибыль в 7,5 раза, а выручку - на 37%

Mattel увеличила квартальную чистую прибыль более чем в девять раз

Mattel увеличила квартальную чистую прибыль более чем в девять раз

Что случилось этой ночью: четверг, 8 февраля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });