"Русские сезоны" в 2025 году пройдут в Бахрейне

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Международный культурный проект "Русские сезоны" в 2025 году пройдет в Бахрейне, сообщила в четверг министр культуры РФ Ольга Любимова.

"В 2025-м мы будем отмечать 35 лет установления дипотношений с Бахрейном. Рассказала о планах проведения нашего масштабного международного проекта "Русские сезоны", приуроченного к юбилею. Эта инициатива уже была поддержана Его Величеством (Хамадом Бен Исой Аль Халифой - ИФ)", - написала Любимова в своем телеграм-канале.

Она отметила, что "проведение "Русских сезонов" позволит подчеркнуть особый статус нашей дружбы с Бахрейном".

В рамках проекта будет подготовлена специальная программа: организованы гастроли театров, оркестров и коллективов. Также запланированы выставки крупнейших музеев, цирковые шоу, мастер-классы и образовательные программы.

"Русские сезоны" - масштабный проект по представлению русской культуры зарубежному зрителю. В разные годы они проходили в Японии, Италии, Германии. В 2020 году странами, принимающими "Русские сезоны", были Франция, Бельгия и Люксембург, однако часть мероприятий пришлось перенести из-за ситуации с коронавирусом.

В 2021 году "Русские сезоны" прошли в Республике Корея и Бельгии. В 2022 году они должны были пройти в Дании, Швеции и Норвегии, однако мероприятия не проводились. В 2023 году "Русские сезоны" прошли в Казахстане и Узбекистане. В этом году они проходят в Бразилии.