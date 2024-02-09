Фондовые индексы США немного выросли в четверг

Нью-Йоркская фондовая биржа Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в четверг увеличились, но незначительно, что не позволило S&P 500 достичь психологически важной отметки в 5000 пунктов.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 9 тыс. - до 218 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 227 тыс., а не 224 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали уменьшения числа заявок до 220 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Запасы продукции на оптовых складах страны выросли в декабре на 0,4% относительно предыдущего месяца, что совпало с консенсус-прогнозом. Повышение было зафиксировано впервые с ноября 2022 года.

Котировки акций Walt Disney Co. по итогам торгов взлетели на 11,5%, что стало лучшим дневным подъемом более чем за три года, по данным Dow Jones Market Data. Крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа увеличила чистую прибыль почти в полтора раза в первом квартале 2024 финансового года (октябрь-декабрь), причем скорректированная прибыль сильно превысила прогнозы рынка.

Цена бумаг Arm Holdings подскочила за день практически в полтора раза (на 48%) благодаря сильному прогнозу. Чипмейкер заявил, что в этом году рассчитывает получить выручку в диапазоне $3,155-3,205 млрд вместо ожидавшихся ранее $2,96-3,08 млрд. Прогноз для прибыли в расчете на акцию был повышен до $1,20-1,24 с $1-1,1. Аналитики ожидали соответственно $3,015 млрд и $1,06.

Стоимость акций ConocoPhillips поднялась на 1,4%. Нефтяная компания в четвертом квартале получила прибыль без учета разовых факторов и выручку лучше ожиданий, а также объявила о намерении вернуть акционерам $9 млрд в 2024 году.

Бумаги Mattel Inc. подорожали на 0,3%. Производитель игрушек в четвертом квартале нарастил чистую прибыль более чем в 9 раз, а также анонсировал программу выкупа своих акций объемом $1 млрд.

Между тем цена акций Kenvue Inc. упала на 5,8%. Производитель потребительских товаров медицинского назначения, выделенный из Johnson & Johnson в прошлом году, сократил чистую прибыль в четвертом квартале на 9%, выручку - на 3% (хуже ожиданий).

Табачный концерн Philip Morris International в октябре-декабре снизил чистую прибыль на 1,2%, при этом скорректированная прибыль оказалась хуже консенсус-прогноза. Бумаги подешевели на 2,7%.

Платежная система PayPal Holdings в четвертом квартале повысила чистую прибыль в полтора раза, а скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания аналитиков. Тем не менее, стоимость акций компании рухнула на 11,2% из-за слабого прогноза на текущий период.

Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 48,97 пункта (на 0,13%) и составил 38726,33 пункта. Лидерами подъема среди компонентов индекса помимо Disney стали акции McDonald's Corp., подорожавшие на 1,6%, а также Chevron Corp. и IBM - на 1,3%.

Значение Standard & Poor's 500 за день выросло на 2,85 пункта (на 0,06%) - до 4997,91 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 37,07 пункта (на 0,24%) и достиг 15793,71 пункта.