Литва снизила квоты на грузовой ж/д транзит в Калининград на 20%

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Власти Литвы в очередной раз снизили годовые квоты на грузовой транзит в Калининград. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем телеграмм-канале.

"Литва в этом году вновь "срезала" квоты на железнодорожный транзит в и из Калининградской области на основную территорию России (-20% примерно). При этом тарифы на перевозку по своей территории литовцы подняли почти на 60%", - написал Алиханов.

По его словам, литовские власти делают это "совершенно незаконно в принципе". Но при этом денег от российских перевозок терять не хотят, повышая транзитные ставки по своей железной дороге. Глава региона отметил, что такая политика отражается и на железной дороге Литвы, где "сокращение (...) перевозок действительно носит характер обвала".

Сказываются на перевозках и противоречия между Литвой и Китаем. "Это еще и обусловлено самой "прогрессивной" политикой по вопросу Тайваня, в ответ на которую КНР сокращает транзитные перевозки по территории Литвы. Главное, чтобы они не сократили штат своих железных дорог на 100%, а иначе как нам грузы доставлять?!", - добавил Алиханов.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия 13 июля 2022 года одобрила перевозку Россией подсанкционных грузов в Калининград только для нужд этого эксклава и только по железной дороге, но объем груза квотирован и должен соответствовать среднему количеству товаров, перевозимых по ж/д за последние три года. Литва ежегодно сокращает эти квоты.

В результате основной поток грузов в Калининградскую область следует морским путем. На начало февраля морские перевозки грузов между Калининградской областью и основной территорией России обеспечивали в общей сложности 25 судов и паромов. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Санкт-Петербург - Балтийск, Санкт-Петербург - Калининград.