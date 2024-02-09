Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

В Праге раскритиковали проект нового пакта ЕС об убежище и миграции

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Чехия воздержится при голосовании в Совете ЕС по проекту обновленного европейского пакта об убежище и миграции, заявил в пятницу чешский министр транспорта Мартин Купка, которого цитирует Польское радио.

По его словам, в Праге считают новую версию пакта менее удачной, чем прежняя.

Министр подчеркнул, что новые предложения содержат больше бюрократии. "Добавилось бюрократии, что осложняет эффективную охрану внешних границ ЕС и оптимальную реализацию политики возвращения мигрантов. В случае голосования, мы воздержимся", - сказал он.

"Изменения, которые претерпел проект в ходе переговоров с Европейским парламентом, к сожалению, затронули те пункты, которые мы в Чехии считаем хорошими", - добавил Купка.

Польское радио отмечает, что правительство Чехии поддерживало первоначальный проект Европейской комиссии, предложенный в 2022 году. Премьер-министр страны Петр Фиала подчеркивал, что в нем, в частности, не содержится упоминаний об обязательных квотах на переселение мигрантов, но говорится о мерах, которые помогут в политике предоставления убежища и миграции.

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) накануне одобрил предварительное соглашение между переговорщиками Совета ЕС и Европарламента от 20 декабря 2023 года, представляющее собой пакт Евросоюза об убежище и миграции. Пакт состоит из пяти законов, которые реформируют систему убежища и миграции ЕС.

Одобренные постпредами стран Евросоюза законы теперь должны быть официально утверждены Европейским парламентом и Советом ЕС.

ЕС Чехия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Правительство Норвегии хочет заказать 10 новых ЗРК NASAMS взамен переданных Украине

Дипломат США допустил передачу Киеву российской техники после ее отправки из Эквадора в Штаты

НКО призвали ЕС прекратить использование соевого биотоплива из-за вырубки лесов

Алиев набрал 92,12% голосов на внеочередных выборах президента Азербайджана

Алиев набрал 92,12% голосов на внеочередных выборах президента Азербайджана

Трамп победил на республиканских кокусах в Неваде

Трамп победил на республиканских кокусах в Неваде

Что случилось этой ночью: пятница, 9 февраля

Фондовые индексы США немного выросли в четверг

Фондовые индексы США немного выросли в четверг

Байдену не предъявят обвинения по делу о халатном хранении документов

В ЕС отметили отсутствие альтернатив в избирательном процессе Азербайджана

Новый премьер Грузии заявил, что совершит свой первый визит в Брюссель

Новый премьер Грузии заявил, что совершит свой первый визит в Брюссель
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });