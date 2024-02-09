В Праге раскритиковали проект нового пакта ЕС об убежище и миграции

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Чехия воздержится при голосовании в Совете ЕС по проекту обновленного европейского пакта об убежище и миграции, заявил в пятницу чешский министр транспорта Мартин Купка, которого цитирует Польское радио.

По его словам, в Праге считают новую версию пакта менее удачной, чем прежняя.

Министр подчеркнул, что новые предложения содержат больше бюрократии. "Добавилось бюрократии, что осложняет эффективную охрану внешних границ ЕС и оптимальную реализацию политики возвращения мигрантов. В случае голосования, мы воздержимся", - сказал он.

"Изменения, которые претерпел проект в ходе переговоров с Европейским парламентом, к сожалению, затронули те пункты, которые мы в Чехии считаем хорошими", - добавил Купка.

Польское радио отмечает, что правительство Чехии поддерживало первоначальный проект Европейской комиссии, предложенный в 2022 году. Премьер-министр страны Петр Фиала подчеркивал, что в нем, в частности, не содержится упоминаний об обязательных квотах на переселение мигрантов, но говорится о мерах, которые помогут в политике предоставления убежища и миграции.

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) накануне одобрил предварительное соглашение между переговорщиками Совета ЕС и Европарламента от 20 декабря 2023 года, представляющее собой пакт Евросоюза об убежище и миграции. Пакт состоит из пяти законов, которые реформируют систему убежища и миграции ЕС.

Одобренные постпредами стран Евросоюза законы теперь должны быть официально утверждены Европейским парламентом и Советом ЕС.