Европарламент утвердил пакет законов, ужесточающий контроль над мигрантами

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Европейский парламент (ЕП) проголосовал в среду за десять законодательных текстов, которые образуют "Пакт о миграции и убежище", нацеленный на ужесточение контроля над прибывающими на границы Евросоюза мигрантами.

Этот пакет законов, утвержденный на пленарной сессии в Брюсселе, также учреждает систему солидарности в приеме мигрантов между государствами-членами ЕС. Ожидается, что пакт начнут применять через два года.

Главную поддержку проектам оказали три основные фракции ЕП - правоцентристская Европейская народная партия, Прогрессивный альянс социалистов и демократов и либеральная "Обновляя Европу". Против такого варианта пакта выступала значительная часть крайне правых, считавших его недостаточно жестким, а также "зеленые" и радикальные левые - по противоположной причине.

Пакт, в частности, предусматривает, что государства члены ЕС будут помогать другим странам союза, подверженным миграционному давлению, "переселив просителей убежища или бенефициаров международной защиты на свою территорию, внеся финансовые взносы или предоставив оперативную и техническую поддержку".

В соответствии с новыми правилами, также будут принимать во внимание "инструментализацию мигрантов", то есть их использование "третьими странами или враждебными негосударственными субъектами с целью дестабилизировать ЕС".

Пакт предполагает также ужесточение проверки граждан третьих стран на границах ЕС. Лиц, не соответствующих условиям допуска в Евросоюз, подвергнут процедуре проверки перед въездом, "включая идентификацию, сбор биометрических данных, а также проверку здоровья и безопасности, в течение периода до семи дней". При этом государствам-членам придется создать независимые механизмы мониторинга для обеспечения уважения основных прав прибывающих.

Согласно принятым правилам, также устанавливают "новую общую процедуру предоставления и отзыва международной защиты".

Предполагается, что обработка заявлений о предоставлении убежища на границах ЕС в будущем будет проходить быстрее, а сроки рассмотрения необоснованных или неприемлемых заявлений сократят. Помимо прочего, в новых правилах уточняют процедуру возврата отказников с границы.

Данные прибывающих в ЕС незаконно, включая отпечатки пальцев и изображения лиц, начиная с возраста шести лет, будут хранить в реформированной базе данных Eurodac. Кроме того, усилят мониторинг за тем, "может ли кто-то представлять угрозу безопасности, применял ли насилие или был вооружен".

Парламент также проголосовал за новые единые стандарты для всех государств-членов в отношении признания статуса беженца или дополнительной защиты, а также в отношении прав, предоставляемых лицам, кого могут взять под защиту. Кроме того, в пакте изложены условия приема просителей убежища, когда речь идет, например, о жилье, обучении и здравоохранении. Зарегистрированные просители убежища смогут приступить к работе не позднее шести месяцев после подачи запроса.

В соответствии с новым порядком переселения и гуманитарного приема, государства-члены "будут на добровольной основе предлагать принять признанных УВКБ ООН беженцев из третьих стран" с возможностью для них приезжать на территорию ЕС законным, организованным и безопасным способом.

Необходимость реформирования политики убежища ЕС остро обозначилась на фоне миграционного кризиса 2015 года. Дискуссии на эту тему между государствами-членами ЕС продолжались более восьми лет. Еврокомиссия подготовила предложение по этому пакету законов еще 3,5 года назад.

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) одобрил 8 февраля 2024 года предварительное соглашение между переговорщиками Совета ЕС и Европарламента от 20 декабря 2023 года по проекту "Пакта о миграции и убежище".

В дальнейшем этот пакет должен одобрить Совет ЕС, и после публикации в "Официальном журнале" Евросоюза законы вступят в силу.