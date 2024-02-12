Прямые нефинансовые инвестиции Китая за рубежом выросли на 16,7% в юанях в 2023 году
Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Общий объем прямых нефинансовых инвестиций Китая за рубежом в 2023 году увеличился на 16,7% и составил 916,99 млрд юаней, сообщило министерство торговли страны.
В долларовом выражении данный показатель вырос на 11,4% до $130,13 млрд.
Объем вложений денежных средств в страны, расположенные вдоль "Пояса и пути", повысился на 28,44% и достиг 224,09 млрд юаней, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".