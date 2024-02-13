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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Король Иордании заявил о необходимости немедленного прекращения огня в Газе

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Израилю и ХАМАС следует немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа и согласиться на продолжительное перемирие, заявил король Иордании Абдалла II.

"Нужно немедленно заключить продолжительное перемирие. Войне необходимо положить конец", - сказал он на совместной пресс-конференции в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом.

Также король высказался против проведения израильской военной операции в палестинском городе Рафах. "Мы не можем допустить операцию Израиля в Рафахе", - заявил Абдалла II.

Рафах находится на границе с Египтом. В городе скопились палестинцы, которые были вынуждены покинуть другие населенные пункты Газы из-за израильской военной операции.

Иордания Абдалла II Израиль ХАМАС сектор Газа
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