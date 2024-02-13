Палата представителей США проигнорирует законопроект сената о помощи Украине

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Спикер палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон предупредил, что может не вынести на рассмотрение подготовленный сенатом законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню без мер, направленных на укрепление безопасности южной границы, сообщает The Hill.

Джонсон распространил заявление, в котором говорится, что "в законопроекте сената об иностранной помощи ничего не говорится о самой насущной проблеме, стоящей перед нашей страной".

"В отсутствие каких-либо изменений в пограничной политике от сената палате представителей придется продолжать действовать по собственной инициативе в этих важных вопросах", - цитирует издание Джонсона.

Ранее в американском сенате заблокировали компромиссный двухпартийный законопроект по безопасности границ, иностранной финансовой помощи, в том числе для Украины и Израиля стоимостью $118 млрд.

Вслед за этим сенат в ходе процедурного голосования выступил за продолжение обсуждения запроса Белого дома о выделении средств для помощи Украине и Израилю.

Законопроект предусматривает выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Из них более $60 млрд предусмотрены для Киева и свыше $14 млрд - для Израиля. При этом в законопроекте, в отличие от предыдущей версии, не предусмотрено выделение средств на усиление охраны южной границы США.