Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Палата представителей США проигнорирует законопроект сената о помощи Украине

Палата представителей США проигнорирует законопроект сената о помощи Украине
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Спикер палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон предупредил, что может не вынести на рассмотрение подготовленный сенатом законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню без мер, направленных на укрепление безопасности южной границы, сообщает The Hill.

Джонсон распространил заявление, в котором говорится, что "в законопроекте сената об иностранной помощи ничего не говорится о самой насущной проблеме, стоящей перед нашей страной".

"В отсутствие каких-либо изменений в пограничной политике от сената палате представителей придется продолжать действовать по собственной инициативе в этих важных вопросах", - цитирует издание Джонсона.

Ранее в американском сенате заблокировали компромиссный двухпартийный законопроект по безопасности границ, иностранной финансовой помощи, в том числе для Украины и Израиля стоимостью $118 млрд.

Вслед за этим сенат в ходе процедурного голосования выступил за продолжение обсуждения запроса Белого дома о выделении средств для помощи Украине и Израилю.

Законопроект предусматривает выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Из них более $60 млрд предусмотрены для Киева и свыше $14 млрд - для Израиля. При этом в законопроекте, в отличие от предыдущей версии, не предусмотрено выделение средств на усиление охраны южной границы США.

США палата представителей Майк Джонсон Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Представители Израиля отправляются в Каир для переговоров по Газе

Министр обороны США уже во вторник сможет вернуться к работе

Франция, ФРГ и Польша объединили усилия в борьбе с "иностранным вмешательством"

В Минске заявили о согласовании с РФ выплат по госдолгу Белоруссии на 2024 год

В Минске заявили о согласовании с РФ выплат по госдолгу Белоруссии на 2024 год

Совет ЕС принял решение о возможном использовании доходов от замороженных активов РФ

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Brent подешевела до $81,35 за баррель

Brent подешевела до $81,35 за баррель

Суд Нидерландов запретил правительству отправлять Израилю запчасти F-35

Суд Нидерландов запретил правительству отправлять Израилю запчасти F-35

Крымские музеи обратились в ЕСПЧ из-за передачи "скифского золота" Украине

Крымские музеи обратились в ЕСПЧ из-за передачи "скифского золота" Украине
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });