Что случилось этой ночью: вторник, 13 февраля

Обстрел армянских позиций со стороны Азербайджана, палата представителей не станет рассматривать законопроект о помощи Киеву, отстранение сборных РФ и Белоруссии по хоккею

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Двое армянских военных погибли после обстрела с территории Азербайджана. Как сообщает Минобороны Армении, азербайджанские подразделения открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в районе Неркин Ханд.

- Палата представителей США проигнорирует законопроект сената о помощи Украине. Спикер палаты Майк Джонсон посетовал, что в нем ничего не говорится о защите границы с Мексикой, поэтому "придется продолжать действовать по собственной инициативе в этих важных вопросах".

- Министр обороны США сможет вернуться к работе уже во вторник. Как уточнили в Пентагоне, Ллойд Остин перенес под общим наркозом нехирургические процедуры, связанные с болезнью мочевого пузыря, которые не требуют длительного пребывания в госпитале.

- Представители Израиля отправляются в Египет для переговоров по Газе. Глава "Моссада" Дэвид Барни, директор службы безопасности Ронан Бар и генерал Ницан Алон обсудят в Каире освобождение израильских заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа.

- Франция, ФРГ и Польша объединили усилия в борьбе с "иностранным вмешательством". По словам французского министра иностранных дел Стефана Сежурне, речь идет о "защите населения против манипулирования информацией, прежде всего исходящей от России".

- Американское Минобороны изучает использование ракеты Starship для переброски грузов на Земле. Лунная ракета компании SpaceX способна быстро доставить тяжелые грузы в любой район планеты, в чем заинтересованы военные, пишет Military.com.

- Сборные России и Белоруссии по хоккею отстранены на сезон-2024/25. В Международной федерации хоккея на льду пояснили, что возвращение российских и белорусских спортсменов "пока не безопасно".