В Индии полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих фермеров

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Индийская полиция во вторник применила слезоточивый газ против фермеров, направляющихся в столицу страны для акции протеста, сообщает агентство Associated Press.

По его данным, стражи порядка задержали несколько человек, которые пытались сломать установленные ограждения и инициировать столкновения с полицейскими.

Десятки тысяч представителей сельскохозяйственной отрасли на тракторах и грузовиках скопились на дорогах, ведущих в столицу.

Ранее сообщалось, что стражи порядка Дели усилили меры безопасности, установили специальные барьеры и бетонные блоки, чтобы препятствовать въезду фермеров в город. В расположенном рядом с Дели штате Харьяна ввели запрет на митинги, в некоторых районах отключили интернет.

Представители сельскохозяйственной отрасли Индии требуют от правительства мер поддержки, в частности установления для всей агропродукции минимальной цены, ниже которой нельзя будет ее продавать.

Ряд профсоюзов, представляющих фермеров, ранее объявил о планах провести в пятницу общенациональную забастовку.