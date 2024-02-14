Министр финансов Израиля заблокировал поставку помощи из США в Газу

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заблокировал поставку муки из США в сектор Газа, поскольку получателем помощи является агентство ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

"В израильском кабинете министров существует консенсус относительно необходимости предотвратить попадание помощи в руки ХАМАСА, и я использую свои полномочия, чтобы убедиться, что это так", - цитирует портал Смотрича.

По словам официальных лиц США и Израиля, Смотрич заблокировал отправку муки после того, как его уведомили, что она предназначалась для БАПОР. Он приказал израильской таможенной службе не выпускать груз до тех пор, пока получателем является БАПОР.

Офис Смотрича подтвердил Axios данную информацию. Собеседники портала заявили, что министр финансов по согласованию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху попросил чиновников найти новый механизм доставки, который гарантировал бы, что мука не попадет в ХАМАС.

Тем временем официальные лица США заявили, что это нарушение обязательства, которое Нетаньяху лично дал президенту США Джо Байдену несколько недель назад.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил на ежедневном брифинге во вторник, что мука из США обеспечивает продовольствием более 1,5 млн палестинцев в Газе. По его словам, крайне важно, чтобы груз попал в Газу.

"Правительство Израиля взяло на себя обязательство разрешить поставки муки, и мы ожидаем, что они выполнят это обязательство", - сказал Миллер.

В свою очередь, израильские официальные лица заявили порталу, что сейчас они пытаются перенаправить груз таким образом, чтобы он попал в Газу через Всемирную продовольственную программу (ВПП).

В январе Израиль обвинил 12 сотрудников БАПОР в участии в нападении ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года. В агентстве после этого заявили, что начали расследование в отношении нескольких сотрудников.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, общее число погибших в анклаве палестинцев с 7 октября выросло до 28 тыс. 743 человек, раненых - до 68 тыс. 146. Однако в статистике Минздрава Газы не разделяют потери среди гражданского населением и среди членов палестинских вооруженных группировок.