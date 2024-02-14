Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Экономика Финляндии в IV квартале снизилась на 0,4% и вошла в рецессию

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Экономика Финляндии в четвертом квартале 2023 года сократилась на 0,4% относительно предыдущих трех месяцев, по предварительным расчетам статистического ведомства страны.

В третьем квартале ВВП упал на 0,9%. Таким образом, он снизился по итогам двух кварталов подряд, что означает техническую рецессию.

Высокая инфляция и растущие процентные ставки оказывают давление на экономическую активность и спрос, отмечают эксперты.

Снижение ВВП в октябре-декабре относительно аналогичного периода 2022 года составило 1,3%, что стало максимальным спадом с первого квартала 2021 года.

Для сравнения, в третьем квартале ВВП опустился на 1,2% г/г.

Также статуправление сообщило, что в декабре экономика уменьшилась на 0,6% г/г после падения на 0,8% в предыдущий месяц. Таким образом, сокращение было зафиксировано по итогам пятого месяца подряд.

Финляндия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Армения не получала от РФ данных по ситуации с отравлением минералкой "Джермук"

Армения не получала от РФ данных по ситуации с отравлением минералкой "Джермук"

Что случилось этой ночью: среда, 14 февраля

Уолл-стрит закрылась падением индексов на 1,4-1,8% на данных об инфляции

Уолл-стрит закрылась падением индексов на 1,4-1,8% на данных об инфляции

Палата представителей США одобрила резолюцию об импичменте главы МВБ

Палата представителей США одобрила резолюцию об импичменте главы МВБ

В Совбезе РФ заявили, что ядерный щит США дал трещину

В Совбезе РФ заявили, что ядерный щит США дал трещину

Блинкен сообщил о телефонном разговоре с осужденным в России Уиланом

Январь 2024 года во всем мире стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Стамбул в 2023 году принял рекордные 17 млн иностранных туристов

Стамбул в 2023 году принял рекордные 17 млн иностранных туристов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });