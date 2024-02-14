Экономика Финляндии в IV квартале снизилась на 0,4% и вошла в рецессию

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Экономика Финляндии в четвертом квартале 2023 года сократилась на 0,4% относительно предыдущих трех месяцев, по предварительным расчетам статистического ведомства страны.

В третьем квартале ВВП упал на 0,9%. Таким образом, он снизился по итогам двух кварталов подряд, что означает техническую рецессию.

Высокая инфляция и растущие процентные ставки оказывают давление на экономическую активность и спрос, отмечают эксперты.

Снижение ВВП в октябре-декабре относительно аналогичного периода 2022 года составило 1,3%, что стало максимальным спадом с первого квартала 2021 года.

Для сравнения, в третьем квартале ВВП опустился на 1,2% г/г.

Также статуправление сообщило, что в декабре экономика уменьшилась на 0,6% г/г после падения на 0,8% в предыдущий месяц. Таким образом, сокращение было зафиксировано по итогам пятого месяца подряд.