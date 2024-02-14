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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Саперы не нашли бомбы на борту возвращенного в аэропорт Кутаиси самолета

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Информация о заложенном на борту рейса Кутаиси - Барселона взрывном устройстве не подтвердилась, сообщил в среду журналистам генеральный директор Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе.

Каркашадзе отметил, что отложенный из-за анонимного сообщения рейс Кутаиси - Барселона будет выполнен в среду в 19:00 часов по тбилисскому времени (18:00 по Москве).

"Кутаисский международный аэропорт полностью вернулся к обычному ритму работы, и мы продолжим принимать самолеты. Ни один другой рейс не задерживался. Что касается этого конкретного самолета, то это не в нашей компетенции, и процедуры проводят соответствующие службы. Я уверен, что они сами сделают заявление, однако, по имеющимся у нас сведениям, поступившая информация (об угрозе взрыва - ИФ) на данный момент никак не подтверждается", - сказал он.

Ранее в среду пресс-служба Кутаисского международного аэропорта сообщила, что рейс Кутаиси - Барселона был вынужден вернуться в Кутаисский международный аэропорт из-за информации о возможном наличии на борту взрывчатого вещества.

Барселона Кутаиси Грузия
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