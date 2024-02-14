Министр обороны Индонезии объявил о своей победе на президентских выборах

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны Индонезии Прабово Субианто в среду заявил, что одержал победу на выборах президента страны.

"Мы благодарны за быстрый подсчет голосов. Нам не стоит быть высокомерными, горделивыми, чрезмерно радостными, нам нужно проявить смирение. Эта победа должны быть победой всего индонезийского народа", - приводит Associated Press (AP) его слова, сказанные журналистам.

AP уточняет, что сообщений избирательной комиссии о его победе пока не поступало. Соперники Субианто также не признавали свое поражение.

Пока в распоряжении СМИ есть экзит-полы: так, по их данным, Субианто после подсчета более 80% бюллетеней завоевал 57-59% голосов. Полный подсчет голосов и их официальное оглашение может занять до 35 дней.

Для победы кандидатам надо набрать 50% в первом туре. Если никто из них не достигнет этого показателя, то между двумя кандидатами с наиболее высокими процентами проведут второй тур. В случае его назначения, он состоится 26 июня. Инаугурация нового президента пройдет 20 октября, и в течение двух недель должен будет назначить кабинет министров.

Субианто позиционирует себя как продолжатель политики популярнейшего в стране президента Джоко Видодо (возглавляет Индонезию с 2014 года). При этом Субианто в качестве возможного вице-президента выбрал сына нынешнего индонезийского президента.