В Индонезии избирком подтвердил победу министра обороны на выборах президента

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В Индонезии завершили подсчет голосов на выборах президента, по итогам которых новым главой государства избран министр обороны Прабово Субианто, сообщает The Jakarta Post со ссылкой на данные избирательной комиссии.

У Субианто 58,6% голосов - и этого достаточно, чтобы кандидата провозгласили победителем выборов без проведения второго тура. У его конкурентов бывшего губернатора Джакарты Аниса Басведана - 24,9%, у Ганджара Праново - 16,5%.

Всеобщие выборы в Индонезии состоялись 14 февраля. Подсчет голосов и публикация результатов в стране занимает до 35 дней. Министр обороны объявил о своей победы еще в день голосования.

Согласно Конституции Индонезии, пребывание на посту президента ограничено двумя сроками.

Субианто позиционировал себя как продолжателя политики популярнейшего в стране президента Джоко Видодо (возглавляет Индонезию с 2014 года, завершается его второй срок). В качестве возможного вице-президента Субианто выбрал сына Видодо.