Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Православные отмечают Сретение

Православные отмечают Сретение
Россия. Мурманск. Подворье Трифонова Печенгского мужского монастыря.
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В четверг православные верующие отмечают Сретение Господне.

Праздник Сретения установлен в память о том, как Младенца Иисуса на 40-й день после рождения по иудейскому обычаю принесли в храм. Согласно преданию, в храме к родителям Христа подошел благочестивый человек по имени Симеон, которому было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя мира.

Это событие - сретение, или встреча, Младенца Христа - наделено для христиан особым смыслом. Считается, что в лице Симеона, одного из лучших людей уходящего времени, Ветхий Завет пришел поклониться Новому, который и должен был воплотить в себе Иисус.

Праздник Сретения отмечают в России с X века, то есть со времен Крещения Руси. В последние десятилетия 15 февраля также считается Днем православной молодежи.

Православие
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Салливан заявил, что Израиль должен обеспечить безопасность мирным жителям Рафаха

Салливан заявил, что Израиль должен обеспечить безопасность мирным жителям Рафаха

Что произошло за день: среда, 14 февраля

Москва ждет от Ташкента реакции на заявления ректора Университета журналистики

Обострение палестино-израильского конфликта

Испания и Ирландия попросили ЕК выяснить, нарушает ли Израиль в Газе права человека

Испания и Ирландия попросили ЕК выяснить, нарушает ли Израиль в Газе права человека
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });