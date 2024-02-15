Православные отмечают Сретение

Россия. Мурманск. Подворье Трифонова Печенгского мужского монастыря. Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В четверг православные верующие отмечают Сретение Господне.

Праздник Сретения установлен в память о том, как Младенца Иисуса на 40-й день после рождения по иудейскому обычаю принесли в храм. Согласно преданию, в храме к родителям Христа подошел благочестивый человек по имени Симеон, которому было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя мира.

Это событие - сретение, или встреча, Младенца Христа - наделено для христиан особым смыслом. Считается, что в лице Симеона, одного из лучших людей уходящего времени, Ветхий Завет пришел поклониться Новому, который и должен был воплотить в себе Иисус.

Праздник Сретения отмечают в России с X века, то есть со времен Крещения Руси. В последние десятилетия 15 февраля также считается Днем православной молодежи.