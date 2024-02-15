КС Латвии признал законным требование к гражданам РФ подтверждать знание языка для ВНЖ

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Конституционный суд (КС) Латвии в четверг признал соответствующей основному закону страны норму, обязывающую граждан России подтверждать знание латышского языка для получения нового вида на жительство (ВНЖ), передает агентство BNS.

КС постановил, что пункт 58 переходных правил закона об иммиграции в его нынешней редакции соответствует Конституции. Суд пришел к выводу, что, по сути, оспариваемая норма, если рассматривать ее системно в совокупности с другими правовыми нормами, предоставляет гражданам России реальную возможность получить новое правовое основание для продолжения проживания на территории Латвии при условии, что сам человек мотивирован предпринять необходимые для этого шаги.

Таким образом, посчитал суд, этим лицам обеспечивается возможность продолжать поддерживать уже сложившиеся социальные связи.

Оспариваемая норма распространяется на российских граждан, являющихся бывшими гражданами и негражданами Латвии и постоянно проживавших на территории Латвии на основании выданных им ВНЖ. Оспариваемая норма устанавливает срок, до которого действуют эти разрешения на постоянное проживание, и, по сути, устанавливает, что по истечении этого срока они утрачивают силу.

Соответственно, КС пришел к выводу, что оспариваемая норма и вытекающая из нее недействительность постоянного ВНЖ, а также возможная высылка из государства затрагивают социальные связи человека с обществом, в котором он проживал, тем самым ограничивая право на неприкосновенность частной жизни, закрепленное в статье 96 Конституции.

Оценивая ограничение основных прав, содержащееся в оспариваемой норме, в аспекте национальной безопасности, КС отметил, что обеспечение национальной безопасности является одной из основных обязанностей государства, особенно в настоящее время, в контексте конфликта на Украине. Он также принял во внимание геополитическую ситуацию в регионе Балтийского моря, связанную с военной активностью России.

КС заявил, что государство имеет право по своему усмотрению оценивать различные риски для национальной безопасности и соответствующим образом менять свою иммиграционную политику, чтобы реагировать на них. Суд подчеркнул, что оспариваемая норма гарантирует, что граждане РФ могут находиться на территории Латвии только в том случае, если они не угрожают безопасности государства. Следовательно, ограничение основных прав, содержащееся в оспариваемой норме, связано с необходимостью смягчения угроз безопасности и направлено на защиту демократического государственного строя и общественной безопасности.

Оценивая ограничение основных прав, содержащееся в оспариваемой норме, в контексте экзамена на знание государственного языка, КС подчеркнул, в частности, что латышский язык является общим языком общения и демократического участия в жизни общества в стране. Латвийское государство обязано развивать и защищать единственный государственный язык - латышский.

Таким образом, суд пришел к выводу, что правовая база, направленная на укрепление национального языка, защищает демократический строй государства. Она также направлена на то, чтобы лица, которые ведут свою повседневную жизнь в Латвии, могли использовать латышский язык хотя бы на базовом уровне, тем самым уважая право других использовать государственный язык в общении, сообщает BNS.

Следовательно, КС пришел к выводу, что ограничение основных прав, включенное в оспариваемую норму в аспекте укрепления государственного языка, направлено на защиту демократической государственной системы и прав других лиц.

КС также пришел к выводу, что если лицо не выполнило требования, установленные нормативными актами, чтобы получить законное основание для дальнейшего проживания в Латвии, то в отношении этого лица может быть издан приказ о выезде или решение о принудительной высылке иностранца.

Такое последствие может наступить только в том случае, если лицо не действует в своих интересах, а смиряется с последствиями, предусмотренными правовыми нормами. Такая позиция свидетельствует о том, что человек не особенно заинтересован в защите своих основных прав. Если он даже не пытается сдать экзамен на знание национального языка, отзыв разрешения на постоянное проживание и возможная высылка из страны не могут рассматриваться как несоразмерные меры.

В свою очередь, оценивая соответствие оспариваемой нормы статье 4 Протокола 4 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, КС пришел к выводу, что оспариваемая норма не предусматривает автоматического выдворения с территории Латвии иностранцев - граждан России, получивших разрешение на постоянное проживание на основании пункта 8 части 1 статьи 24 закона об иммиграции.

Таким лицам предоставляется возможность получить статус постоянного жителя Европейского Союза (ЕС), право подать заявление на новый постоянный вид на жительство, право подать заявление на получение вида на жительство на территории Латвии с целью получения статуса постоянного жителя ЕС или другого вида на жительство в течение следующих двух лет.