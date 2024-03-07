Число заявок на пособие по безработице в США превысило прогноз

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе осталось неизменным на уровне 217 тысяч, сообщило Минтруда США.

По пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель также составил 217 тысяч, а не 215 тысяч, как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем ожидали роста числа заявок на 1 тысячу с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Bloomberg.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, уменьшилось до 212,25 тысячи по сравнению с 212,5 тысячи неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 24 февраля, поднялось до 1,906 млн с пересмотренных 1,898 млн неделей ранее. Это самый высокий показатель с ноября 2023 года.

Между тем эксперты, чьи средние оценки приводит Trading Economics, ожидали снижения до 1,889 млн с объявленного ранее уровня предыдущей недели в 1,905 млн.