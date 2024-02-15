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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Гарвард вновь признан самым богатым университетом США

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Гарвардский университет снова занял первую строчку в рейтинге самых богатых вузов США, составленном Национальной ассоциацией директоров по бизнесу колледжей и университетов (National Association of College and University Business Officers) и организацией Commonfund Institute.

Размер эндаумента (фонд пожертвований) Гарвардcкого университета на конец июня прошлого года составил почти $49,5 млрд. На втором месте с небольшим отставанием расположился Техасский университет (University of Texas, UT) с эндаументом в размере почти $45 млрд. Однако показатель в расчете на студента различается на порядок, поскольку в Гарварде учится примерно в десять раз меньше студентов, чем в UT.

Первую пятерку составляют Йельский ($40,7 млрд), Стэнфордский ($36,5 млрд) и Принстонский ($34,1 млрд) университеты. Массачусетский технологический институт (MIT) идет шестым с показателем $23,5 млрд.

В целом топ-9 рейтинга не изменилась по сравнению с предыдущим годом, отмечает MarketWatch. На десятое место сумел подняться Калифорнийский университет, эндаумент которого за год вырос почти на 15% до $17,7 млрд.

США Гарвард
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