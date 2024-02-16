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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Партия Нетаньяху продолжает терять популярность в Израиле

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Израильская оппозиция увеличивает поддержку среди населения, тогда как партия премьер-министра Биньямина Нетаньяху и коалиция правых партий продолжает терять популярность, сообщает в пятницу The Times of Israel со ссылкой на опрос.

По данным опроса, проведенного газетой Maariv, в случае проведения выборов в Израиле прямо сейчас партия Нетаньяху "Ликуд" получила бы 18 мест в парламенте, тогда как партия Бенни Ганца "Национальное единство" получила бы 40 мест. Изначально Ганц находился в оппозиции, однако позже вошел в состав узкого военного кабинета чрезвычайном правительстве нацединства.

Кроме того, блок правых партий, составляющий правительственную коалицию под руководством Нетаньяху, получил бы 44 мандата, а нынешняя оппозиция вместе с "Национальным единством" - 76. Всего в израильском парламенте 120 мест.

Когда аналогичный опрос проводился в январе, "Ликуд" получал 16 мест, а "Национальное единство" - 37. При этом многие заявили, что предпочли бы увидеть на посту премьер-министра Ганца или члена военного кабинета Гади Айзенкота.

7 октября 2023 года радикальная группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в анклаве.

Израиль Биньямин Нетаньяху Ликуд
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