Президент Израиля назвал условие создания палестинского государства

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Израиль может согласиться на урегулирование конфликта в секторе Газа через создание палестинского государства, только если получит гарантии собственной безопасности, заявил в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности президент Израиля Ицхак Герцог.

"Решение о создании двух государств не может быть достигнуто, если мы не разберемся с самым сокровенным, главным вопросом израильтян: как это гарантирует безопасность мне, моей семье и моей нации", - подчеркнул Герцог.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выразил обеспокоенность тем, что в Вашингтоне обсуждают возможность признания государства палестинцев.

Портал Axios сообщил, что в Вашингтоне теперь считают, что признание палестинского государства может стать первым, а не финальным шагом в переговорах для решения израильско-палестинского конфликта. Также стало известно, что Блинкен попросил сотрудников госдепа проработать варианты признания государства палестинцев со стороны США и международного сообщества после окончания нынешнего конфликта.

Газета The Washington Post со ссылкой на неназванных дипломатов США и арабских стран писала, что Соединенные Штаты, палестинские представители, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Египет и Иордания работают над планом долгосрочного мира между израильтянами и палестинцами, который предусматривает четкие сроки создания палестинского государства. В офисе Нетаньяху после появления этой информации заявили, что в настоящее время - до победы над ХАМАС - власти страны не приемлют дискуссий о создании государства палестинцев.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, общее число погибших в анклаве палестинцев с 7 октября превысило 28 тыс., раненых - 68 тыс. Однако в статистике министерства не разделяются потери среди гражданского населения и среди членов вооруженных группировок.