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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Медведев предложил учредить в рамках ГА ООН День памяти жертв колониализма

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил рассмотреть на Генеральной ассамблее ООН вопрос об учреждении Дня памяти жертв колониализма.

"Предлагаем рассмотреть в рамках Генеральный Ассамблеи ООН возможность учреждения Дня памяти жертв колониализма и приурочить его к 14 декабря - это дата принятия в 1960 году Декларации о предоставлении независимости колониальным странам", - сказал Медведев в пятницу на Международном форуме сторонников борьбы с современными практиками колониализма.

По мнению председателя партии, "также важно систематизировать сведения о совершённых в колониальный период преступлениях, приступить к объективной оценке причинённого ущерба".

В начале работы формула Медведев зачитал приветствие участникам форума от президента РФ. В нем Владимир Путин выразил уверенность, что форум станет регулярным и будет содействовать укреплению широкого диалога и партнёрских связей, выработке совместных ответов на глобальные вызовы.

Партия "Единая Россия" проводит форум 15-16 февраля в Москве. В нем участвуют более 400 представителей ведущих политических сил более чем из 55 стран.

Дмитрий Медведев Генассамблея ООН
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