Медведев анонсирует учреждение комитета антинеоколониального движения "За свободу наций!"

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Постоянный комитет антинеоколониального Движения "За свободу наций!" будет учрежден в июне этого года во Владивостоке, сообщил зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

"В середине июня во Владивостоке под эгидой "Единой России" состоится ряд важных международных мероприятий, часть из которых будет приурочена к председательству России в БРИКС в текущем году. Все они станут продолжением традиции общественно-политического сотрудничества, направленного на построение полицентричного и справедливого миропорядка путем подлинной демократизации сложившихся механизмов глобального управления", - заявил Медведев в статье "Время метрополий истекло", опубликованной в "Российской газете".

Он пишет, что "такая совместная работа становится сегодня особенно актуальной, более того, жизненно необходимой, ее логика продиктована самим ходом развития человечества".

"Все больше стран на планете выражают свое стремление жить в мировом сообществе, свободном от наследия колониальной системы и основанном на принципах инклюзивной многосторонности, суверенного равенства, мирного сосуществования и взаимного уважения между странами с разными политическими и социальными системами", - считает зампред Совбеза.

"В июне во Владивостоке мы сделаем еще один шаг навстречу новому справедливому миру - проведем учредительное заседание Постоянного комитета антинеоколониального Движения "За свободу наций!", обсудим практические пути реализации совместных инициатив для обретения нашим миром справедливого будущего", - говорится в статье.

Медведев напоминает о необходимости решения "одного застарелого, но очень острого вопроса - завершения начатого в XX веке процесса деколонизации".

"Напомню, что согласно перечню профильного Спецкомитета ООН 10 "несамоуправляющихся территорий" продолжает удерживать Великобритания, 3 - США, 2 - Франция и 1 - Новая Зеландия. Необходимо объединить усилия стран Глобального Юга для того, чтобы искусственно сохраняемые "осколки" былого величия западных империй, оставшиеся после распада колониальной системы в 1960-1970-е гг., смогли достичь подлинной независимости", - пишет председатель "Единой России".

Не менее важно, считает Медведев, чтобы "при решении стоящих перед ним масштабных задач Движение "За свободу наций!" не замыкалось в себе, а было готово к сопряжению своих усилий в самых разных форматах с глобальными и региональными структурами, включая БРИКС и ШОС, например, путем реализации антинеоколониальных инициатив, связанных с обеспечением финансовой безопасности развивающихся государств, полноценной реформой Международного валютного фонда и Всемирного банка".

"Это созвучно идеям финансовой независимости, продвигаемым в рамках БРИКС", - пишет зампред Совбеза РФ.

Кроме того, по мнению Медведева, "на первый план должна выйти деятельность по изучению преступлений колониализма, не имеющих срока давности, необходимо проработать создание в ООН единой публичной базы данных (реестра) преступлений колониального периода, а также современных неоколониальных практик, выработать шкалу, позволяющую оценить ущерб от совершенных на их территории военных преступлений".

"(...) Исходим из того, что выплата компенсаций пострадавшим от неоколониальных практик должна производиться на основании четких, юридически выверенных и обоснованных доказательств, помимо политико-дипломатической необходима также ясная правовая оценка их деятельности", - заявляет Медведев.

Зампред Совбеза РФ, ссылаясь на конкретные документы, пишет о том, что "поскольку с территории Африки работорговцы вывезли более 12 млн человек, репарации за трансатлантическую работорговлю могут составить не менее 100 трлн долларов США".

"Придется "золотому миллиарду" поскрести по сусекам, дабы расплатиться за прегрешения прошлого", - заявляет зампред Совбеза