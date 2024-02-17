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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:08

Почти 400 человек вызволили из снежного плена на дорогах в Казахстане

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Кокпектинском районе Абайской области (на востоке Казахстана) завершена эвакуация застрявших в снежных заносах пассажиров автомобилей, сообщает в субботу МЧС.

"Из снежных заносов спасен 381 человек, из них 19 детей", - говорится в сообщении МЧС.

Все машины в снежных заносах обследованы на предмет нахождения пассажиров. По данным МЧС, в заносах людей нет, все спасены и находятся в пунктах обогрева.

Спасатели в субботу продолжат работы по очистке автодороги и вызволению техники.

Как сообщалось, накануне в Кокпектинском районе для эвакуации застрявших в снежных заносах пассажиров автомобилей были задействованы вертолеты. Сообщалось также о четверых пострадавших, которые получили обморожения.

В спасательных работах были задействованы силы и средства МЧС, Минобороны, МВД, местных исполнительных органов.

Казахстан Кокпектинский район
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