Макрон и Зеленский подписали десятилетнее соглашение о взаимной безопасности

Украина получит военную помощь на 3 млрд евро в 2024 году

Президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Украины Владимир Зеленский McMay Steve/ABACA/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон и его украинский коллега Владимир Зеленский подписали вечером в пятницу в Елисейском дворце в Париже соглашение о взаимной безопасности.

"Наша приверженность поддержке Украины не ослабеет. В этом сам смысл соглашения, которое мы заключили на срок в 10 лет и которое останется действительным, пока Украина не присоединится к НАТО. В рамках этого соглашения Франция обязалась предоставить дополнительную военную помощь на 3 млрд евро в 2024 году. Это после 1,7 млрд в 2022 году и 2,1 млрд в 2023 году", - сказал французский президент.

Макрон сообщил, что Франция будет оказывать многоплановую поддержку, включающую поставки военного оснащения, сотрудничество в области оборонной промышленности при развитии совместного производства, обучение кадров, разведку.

"Мы инвестируем в безопасность Европы, в усиление европейской промышленной, технологической и оборонной базы. Это уже многое. Но мы решительно настроены делать еще больше", - заявил французский президент.

Он сообщил, что посетит Украину в первой половине марта.