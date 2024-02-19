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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:58

В Генштабе ВС РФ допустили новое контрнаступление украинской армии

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины могут вновь предпринять попытку контрнаступления в случае масштабной военной помощи со стороны Запада, заявил начальник Главного оперативного управления, первый замначальника Генштаба российской армии Сергей Рудской.

"ВСУ все еще сохраняют боеспособность к ведению активных действий. В последующем, в случае масштабной военной помощи Запада, нельзя исключать очередной попытки контрнаступления", - сказал Рудской в интервью, которое опубликовала в понедельник газета "Красная звезда".

Он напомнил, что с 4 июня прошлого года ВСУ начали провалившуюся контрнаступательную операцию, планом которой предусматривалось взять под контроль территории Запорожской и Херсонской областей, выйти к побережью Азовского моря и нарушить сухопутное сообщение с Крымом.

По оценке военачальника, провалу планов ВСУ способствовала заблаговременная и качественная подготовка российских войск "к обороне по всей линии боевого соприкосновения протяженностью более двух тысяч километров".

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 февраля 2024 годаВоенная операция на Украине
ВС РФ Сергей Рудской ВСУ Украина Минобороны РФ
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