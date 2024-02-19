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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:58

Акционеры OpenAI продали бумаги инвесторам из расчета стоимости компании более $80 млрд

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Американская OpenAI, разработчик чат-бота GPT, завершила сделку по продаже акций инвесторам, получив оценку более чем в $80 млрд, пишет газета The New York Times.

Речь идет не о допэмиссии, а о продаже бумаг действующими акционерами.

Как сообщают источники газеты, акции были проданы в рамках тендерного предложения, выставленного инвесторами во главе с фондом Thrive Capital. Сделка позволила сотрудникам OpenAI, желавшим выйти из акций компании, продать свои бумаги.

По данным агентства Bloomberg, OpenAI была оценена в $86 млрд в рамках сделки.

Изначально планировалось, что сделка пройдет в 2023 году, однако OpenAI пришлось отложить эти планы после хаотичных попыток изменения ее руководства в ноябре, когда гендиректор компании Сэм Альтман был уволен, а спустя неделю вернулся на свой пост.

В начале прошлого года, когда Microsoft Corp. инвестировала в OpenAI $10 млрд, компания оценивалась в $29 млрд.

В декабре также сообщалось, что OpenAI ведет переговоры с инвесторами о привлечении нового капитала из расчета стоимости компании в $100 млрд или выше.

Кроме того, по данным The Wall Street Journal, Альтман планирует привлечь миллиарды долларов в проекты по наращиванию выпуска чипов для поддержки рынка ИИ-решений.

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