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Продажи автомобилей в ЕС в январе выросли на 12,1%

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей в Европейском союзе в январе выросли на 12,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, говорится в отчете Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Число новых легковых машин, зарегистрированных в странах ЕС (без учета Мальты, статистика по которой отсутствует), в прошлом месяце увеличилось до 851,7 тыс. по сравнению с 760 тыс. годом ранее.

В Германии, крупнейшем авторынке Европы, продажи машин подскочили на 19,1% и составили 213,6 тыс. В Италии продажи выросли на 10,6%, до 141,9 тыс., во Франции - на 9,2%, до 122,3 тыс., в Испании - на 7,3%, до 68,7 тыс. Бельгийский авторынок вырос на 17,1%, до 46,7 тыс. проданных автомобилей, польский - на 22,1%, до 42,8 тыс.

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Реализация электромобилей в регионе в январе выросла на 28,9%, до 92,7 тыс. Доля электромобилей в общем объеме продаж на европейском рынке составила 10,9%.

Количество новых автомобилей в Европе (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) в январе повысилось на 11,5% - до 1,02 млн. В том числе в Великобритании рост составил 8,2%.

Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в Евросоюзе увеличились в прошлом месяце на 11,5%, до 221 тыс., Stellantis - на 15%, до 162,5 тыс. Тем временем Renault Group сократила продажи на 2,9%, до 86,1 тыс.

Реализация машин японской Toyota Group подскочила на 15%, южнокорейской Hyundai Group - на 0,5%.

Германский производитель автомобилей класса "люкс" Bayerische Motoren Werke AG увеличил продажи в январе на 28,2%, его конкурент Mercedes-Benz - сократил на 7,5%.

Американский производитель электромобилей Tesla в прошлом месяце продал в Евросоюзе 14,5 тыс. машин, на две трети больше, чем за тот же месяц годом ранее.

ЕС Volkswagen Toyota BMW
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