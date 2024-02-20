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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Лавров в Венесуэле проведет переговоры с президентом страны

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник посетит Венесуэлу, где запланированы встречи с президентом страны и исполнительным вице-президентом Венесуэлы, а также планируются переговоры в МИД Венесуэлы, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Стороны обсудят текущее состояние и перспективы двустороннего стратегического партнерства, включая углубление диалога и реализацию важнейших совместных проектов в торгово-инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, состоится обмен мнениями по ключевым темам международной и региональной повестки дня, взаимодействие двух стран в ООН и на других международных площадках", - рассказала Захарова.

21-22 февраля Лавров примет участие в совещании глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро, продолжила официальный представитель МИД РФ.

"В выступлении Лаврова будут даны развернутые российские соображения и оценки стоящих перед международным сообществом вызовов, их внутренних причин, динамики, а также необходимых шагов по эффективному преодолению указанных проблем", - сказала Захарова.

По ее словам, на "полях" встречи глав МИД "большой двадцатки" у главы МИД РФ также запланирован ряд двусторонних встреч.

В понедельник Лавров посетил Кубу, где обсудил с коллегой Бруно Родригес актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, глобальной и региональной повестки дня.

Бруно Родригес МИД РФ Лавров
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