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Barclays получил чистый убыток в IV квартале

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Британский банк Barclays Plc в четвертом квартале 2023 года сократил доналоговую прибыль более чем в 10 раз и получил чистый убыток, а также объявил о реорганизации бизнеса.

Как сообщается в пресс-релизе банка, его доналоговая прибыль в октябре-декабре составила 110 млн фунтов стерлингов ($138,5 млн) по сравнению с 1,31 млрд фунтов стерлингов годом ранее.

Чистый убыток Barclays составил 111 млн фунтов по сравнению с прибылью в размере 1,04 млрд фунтов годом ранее.

Выручка понизилась на 3% до 5,6 млрд фунтов.

В 2023 году в целом доналоговая прибыль банка сократилась на 6% до 6,56 млрд фунтов, чистая прибыль понизилась на 15% до 4,27 млрд фунтов, а выручка увеличилась на 2% до 25,38 млрд фунтов.

Коэффициент достаточности основного базового капитала (CET1) на конец 2023 года составил 13,8%, за год снизившись на 0,1 процентного пункта.

Руководство приняло решение изменить свою бизнес-структуру и создать пять подразделений: британский бизнес, бизнес по работе с корпоративными клиентами в Великобритании, подразделение в сфере управления активами состоятельных клиентов, инвестиционный банк и подразделение по работе с физическими лицами в США. Изменение структуры будет отражено в отчетности за первый квартал 2024 года.

Банк намерен выплатить акционерам 10 млрд фунтов в ближайшие три года в форме дивидендов и выкупа акций.

За последние 12 месяцев рыночная стоимость Barclays упала на 15,3% до 22,2 млрд фунтов стерлингов.

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