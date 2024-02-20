Премьер Грузии уверен, что страна будет готова в 2030 году вступить в Евросоюз

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Грузия в 2030 году будет готова к вступлению в Европейский союз, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

"Можно сказать одно - у нас амбициозные планы относительно интеграции Грузии в Евросоюз. В 2030 году, который президент Евросоюза Мишель назвал годом расширения, Грузия будет более готова к вступлению в Евросоюз, чем все другие страны-кандидаты. Это наш амбициозный план, и мы привержены программе реформ, необходимых для членства", - сказал Кобахидзе во вторник на совместной с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем пресс-конференции в Брюсселе.

По заявлению Борреля, Грузии необходимо завершить реформы для проведения в этом году свободных и справедливых выборов.

"Что касается перспективы - двери Евросоюза для Грузии открыты", - сказал Боррель.