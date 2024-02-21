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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:02

Ракета SpaceX вывела на орбиту индонезийский спутник связи

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Американская ракета Falcon 9 во вторник успешно вывела на орбиту индонезийский телекоммуникационный спутник высокой пропускной способности Merah Putih 2 (HTS-113BT), сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск был осуществлен с 40-й стартовой площадки базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 15:11 по времени Восточного побережья США (23:11 по Москве). Примерно через 34 минуты спутник был выведен на геопереходную орбиту.

Аппарат массой 4 тонны компании PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) предназначен для предоставления услуг связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, а также для передачи данных на территории Индонезии в C- и Ku-диапазонах, обеспечивая пропускную способность в 32 гигабит в секунду.

Он позволит улучшить связь с тысячами островов Индонезийского архипелага.

"Спутник поможет повысить пропускную способность, качество и возможности цифровой связи в Индонезии, особенно в районах, которые еще не охвачены и не имеют наземных сетей", - сказал президент Telkomsat Энди Фитри Эрлианто.

Срок службы спутника, созданного итало-французской фирмой Thales Alenia Space, рассчитан на 15 лет. Он будет эксплуатироваться на геостационарной орбите.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 17-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон the Just Read the Instructions, которая находилась в Атлантике.

Falcon 9 SpaceX США
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