Перепродажи домов в США в январе выросли на 3,1% и превысили прогноз

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Продажи на вторичном рынке жилья в США в январе выросли на 3,1% относительно предыдущего месяца и составили 4 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR).

Согласно пересмотренным данным, в декабре 2023 года продажи составили 3,88 млн домов.

Аналитики в среднем ожидали повышения до 3,97 млн домов с объявленного ранее декабрьского уровня в 3,78 млн, сообщает Trading Economics.

Перепродажи жилья в США в январе были на 1,7% ниже, чем годом ранее.

Медианная цена дома выросла седьмой месяц подряд – на 5,1% в годовом выражении – и достигла $379,1 тыс., обновив исторический максимум для января.

Количество домов, выставленных на продажу, на конец прошлого месяца составляло 1,01 млн, что на 3,1% выше, чем годом ранее, и на 2% выше декабрьского значения. При текущих темпах продаж потребовалось бы 3 месяца для реализации выставленных на продажу домов против 3,1 месяца в декабре. Считается, что показатель в шесть месяцев говорит о сбалансированности рынка, а менее пяти месяцев – о напряженной ситуации.

Дома в январе реализовывались в среднем за 36 дней против 29 дней в декабре и 33 дней в январе прошлого года.

На вторичный рынок приходится примерно 90% контрактов на покупку жилья в США, при этом они учитываются в статистике только после завершения сделки.