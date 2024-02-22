Пекин запретил крупным инвесторам сокращать позиции в акциях в начале и конце торгов

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая (China Securities Regulatory Commission, CSRC) запретила крупным институциональным инвесторам сокращать позиции в акциях в первые и последние 30 минут торговой сессии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Соответствующий приказ был недавно направлен крупным управляющим компаниям и трейдинговым отделам брокерских компаний. В указанные промежутки времени им запрещено продавать больше акций, чем покупать.

Скольких участников финансового сектора коснулся запрет, неясно, отмечает агентство. Также нет признаков, что он затронет физических лиц, на которых приходятся значительные объемы торгов.

Как указывает СМИ, теперь государственным фондам может оказаться легче влиять на рынок, особенно на значения ведущих индексов на его закрытие.

Кроме того, CSRC вместе с торговыми площадками создала рабочую группу для мониторинга коротких продаж и направления предупреждений структурам, которые извлекают прибыль из этих сделок.

Накануне также стало известно, что фондовые биржи Шанхая и Шэньчжэня вместе с CSRC будут тщательно контролировать рыночную деятельность так называемых квантовых фондов (quant funds), использующих стратегии сложной автоматизированной торговли на основе количественного анализа.

Шанхайская фондовая биржа во вторник объявила о введении трехдневного запрета на торговые операции крупного участника рынка Ningbo Lingjun Investment на фоне его "влияния на нормальный торговый распорядок или безопасность биржи" посредством автоматизированной торговли. Биржа Шэньчжэня выступила с похожей критикой.

В центре внимания обеих площадок оказалась продажа этой компанией акций на 2,6 млрд юаней ($360 млн) в первую минуту торгов понедельника, когда рынки материкового Китая возобновили работу после празднования Нового года по Лунному календарю, писала Financial Times.