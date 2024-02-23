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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:24

Несколько военных предприятий Белоруссии попали в 13-й пакет санкций ЕС

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Несколько предприятий оборонного сектора и физлиц Белоруссии вошли в 13-й пакет санкций Евросоюза, принятый в пятницу.

В 13-й пакет санкций вошли белорусы Дмитрий Шевцов (генсек белорусского Красного креста), Алексей Талай (паралимпиец, основатель благотворительного фонда), Дмитрий Демидов (председатель Новополоцкого райисполкома), Сергей Астафуров (директор российской компании "НТЦ ПРОМТЕХАЭРО"); Василий Шупранов (гендиректор Нижегородского машиностроительного завода).

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Также в санкционный список попали производитель оптики, в том числе военного назначения, "Пеленг"; 2566-й завод по ремонту радиоэлектронного вооружения и его директор Валерий Шатило; Оршанский авиаремонтный завод и его руководитель Павел Случак.

"Пеленг", согласно документу ЕС, "производит и поставляет комплектующие для изготовления российской артиллерии и военной техники", "2566 Завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" оказывает услуги по техническому обслуживанию и ремонту Вооруженных сил России, "Оршанский авиаремонтный завод" осуществляет ремонт и модернизацию вертолетов (Ми-24 и Ми-35), которые используются ВС России. Шевцова и Талая обвиняют в содействии "депортации украинских детей".

ЕС Евросоюз Белоруссия
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