Австралия ввела санкции в отношении трех белорусских предприятий

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Австралия ввела новые санкции против белорусских предприятий и граждан, сообщил МИД страны в субботу.

Сообщается, что ограничительные меры введены "в отношении объектов, участвующих в российских закупочных сетях в Беларуси, Иране и Северной Корее".

Санкции коснулись трех белорусских предприятий - холдинга "Горизонт", ОАО "Волатавто" и ОАО "Планар".

Также введены рестрикции - в форме финансовых санкций и запрета на въезд - в отношении генерального секретаря Белорусского общества Красного Креста Дмитрия Шевцова и начальника Белорусской железной дороги Владимира Морозова, отмечается в сообщении.

Накануне сообщалось, что несколько предприятий оборонного сектора и физлиц Белоруссии вошли в 13-й пакет санкций Евросоюза.