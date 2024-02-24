Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Австралия ввела санкции в отношении трех белорусских предприятий

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Австралия ввела новые санкции против белорусских предприятий и граждан, сообщил МИД страны в субботу.

Сообщается, что ограничительные меры введены "в отношении объектов, участвующих в российских закупочных сетях в Беларуси, Иране и Северной Корее".

Санкции коснулись трех белорусских предприятий - холдинга "Горизонт", ОАО "Волатавто" и ОАО "Планар".

Также введены рестрикции - в форме финансовых санкций и запрета на въезд - в отношении генерального секретаря Белорусского общества Красного Креста Дмитрия Шевцова и начальника Белорусской железной дороги Владимира Морозова, отмечается в сообщении.

Накануне сообщалось, что несколько предприятий оборонного сектора и физлиц Белоруссии вошли в 13-й пакет санкций Евросоюза.

Австралия Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава ЭКОВАС заявил о важности пересмотра подхода к Буркина-Фасо, Мали и Нигеру

Обострение палестино-израильского конфликта

СМИ узнали о наметившейся основе для прекращения огня между Израилем и ХАМАС

Протестующие фермеры прорвались на сельскохозяйственную выставку в Париже

Протестующие фермеры прорвались на сельскохозяйственную выставку в Париже

Глава Еврокомиссии прибыла в Киев

Глава Еврокомиссии прибыла в Киев

Что случилось этой ночью: суббота, 24 февраля

Суд Нью-Йорка обязал Трампа выплатить $454 млн по делу о мошенничестве

Суд Нью-Йорка обязал Трампа выплатить $454 млн по делу о мошенничестве

США изучают возможность использования замороженных российских активов

США изучают возможность использования замороженных российских активов

Минфин США внес "Совкомфлот" в список SDN

Экс-канцлер Австрии Курц получил восемь месяцев условно за дачу ложных показаний

Экс-канцлер Австрии Курц получил восемь месяцев условно за дачу ложных показаний

Что произошло за день: пятница, 23 февраля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });