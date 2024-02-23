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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:59

Группа по разработке мер по борьбе с отмыванием денег оставила статус РФ неизменным

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Статус России в FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) остался неизменным по итогам рассмотрения вопросов повестки пленарного заседания организации, завершившегося в пятницу в Париже, сообщается в информации, размещенной в телеграм-канале Росфинмониторинга.

FATF в феврале 2023 года приостановила членство Российской Федерации, отметив, что Россия по-прежнему несет ответственность за выполнение своих обязательств по внедрению стандартов FATF.

Росфинмониторинг охарактеризовал прошлогоднее решение FATF как политизированное, отметив что это решение не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом. Россия продолжает оставаться членом глобальной сети FATF, активно участвуя и председательствуя в Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Росфинмониторинг наращивает сотрудничество с финансовыми разведками и другими компетентными органами государств, заинтересованных в обеспечении безопасности своих граждан, защите финансовых систем от преступных посягательств.

Россия сохраняет свою приверженность соблюдению международных стандартов по противодействию отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в том числе по оценке и снижению рисков. Российская антиотмывочная система продолжает эффективно функционировать, говорится в сообщении Росфинмониторинга.

FATF Росфинмониторинг
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