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Умер британский финансист Джейкоб Ротшильд

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Британский финансист лорд Джейкоб Ротшильд умер в возрасте 87 лет, сообщает в понедельник Financial Times.

Причины смерти не уточняются. Согласно заявлению семьи, церемонию похорон проведут по еврейскому обычаю в кругу родственников.

Джейкоб Ротшильд родился в 1936 году в Беркшире. В 1963 году начал работать в банке N M Rothschild & Sons, в начале 1990-х стал сооснователем J. Rothschild Assurance Group (ныне St. James's Place plc). До 2019 года Ротшильд был председателем совета директоров фонда RIT Capital Partners plc.

В 2002 году стал кавалером британского Ордера "За заслуги", а в 2020 году - командором Королевского Викторианского ордена.

Джейкоб Ротшильд
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