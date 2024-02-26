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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:54

Domino's в IV финквартале получила прибыль выше ожиданий и одобрила buyback на $1 млрд

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Американская сеть пиццерий Domino's Pizza Inc., крупнейшая в мире, в четвертом квартале 2023 финансового года получила чистую прибыль выше ожиданий аналитиков, однако выручка их не оправдала.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль за квартал, который завершился 31 декабря, составила $157,3 млн, или $4,48 в расчете на акцию, по сравнению со $158,3 млн, или $4,43 на акцию, полученными за сопоставимый период предыдущего фингода.

Выручка Domino's Pizza повысилась до $1,403 млрд с $1,392 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне $4,38 на акцию при выручке в размере $1,422 млрд.

Сопоставимые продажи в США выросли в отчетном периоде на 2,8%, в мире – на 0,1%.

Число пиццерий компании в мире за последний финквартал увеличилось на 394 до 20,591 тыс.

Совет директоров Domino's Pizza также одобрил повышение квартальных дивидендов на 25% до $1,51 на акцию, и дополнительный buyback на $1 млрд.

Котировки акций компании в ходе предварительных торгов в понедельник растут на 4,2%. Ее капитализация за последний год увеличилась на 46,7% до $15,13 млрд, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 27,8%.

Domino's Pizza
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