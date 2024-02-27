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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Муниципальные работники Цюриха по ошибке получили двойную зарплату за месяц

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Власти Цюриха из-за технического сбоя перечислили муниципальным работникам двойную зарплату за февраль, сбой произошел в Zuercher Kantonalbank (ZKB). Об этом сообщает swissinfo со ссылкой на совместное заявление мэрии и банка.

Общая сумма неверно начисленных платежей, пришедших на счета 30 тысяч сотрудников 26 февраля, составила около 175 млн швейцарских франков ($200 млн). Власти ищут способы, как вернуть эти деньги как можно скорее.

Цюрих Швейцария
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