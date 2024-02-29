Эстония не планирует закрывать КПП "Койдула" на границе с РФ

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Эстонии не планирует закрывать на границе с Россией пункт пропуска Койдула ("Куничина гора" на российской стороне), так как его закрытие может привести к потере рабочих мест и ухудшит жизнь людей, проживающих вдоль границы.

"Анализ ясно показал, что одно дело – это жесткая экономия, а другое – то, что влияет на сообщество, и примерами этого являются потеря рабочих мест, следовательно, снижение потенциала местных самоуправлений, что, в свою очередь, приводит к тому, что люди начинают уезжать. (...) Закрытие пограничного пункта в настоящее время нецелесообразно", - сказал в четверг порталу ERR начальник отдела пограничной охраны и миграционной политики Министерства внутренних дел Янек Мяги (Janek Magi).

Он добавил, что, несмотря на то, что в последнее время в работе пограничных пунктов в Юго-Восточной Эстонии произошло несколько изменений, не имеет смысла принимать на их основе далеко идущие решения.

"Финляндия закрыла свои пограничные пункты пропуска и продлевает это решение каждые несколько месяцев, и делать из этого какие-то далеко идущие выводы очень сложно. Грузопоток с Россией постоянно сокращается, пассажиропоток уменьшается, но в этом смысле делать далеко идущие выводы, исходя из текущих тенденций, неразумно", - сказал Мяги.

Летом Министерство финансов поддержало идею закрытия пункта пропуска через границу, надеясь сэкономить около 11 млн евро. Однако к настоящему времени нагрузка на пограничные переходы "Койдула" и расположенный неподалеку погранпереход "Лухамаа" увеличилась после закрытия для автомобилей пограничного пункта Нарва из-за начала работ по реконструкции перехода на российской стороне в Ивангороде.