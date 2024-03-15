В Ивангороде на участке проголосовали около 200 избирателей из Эстонии

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В приграничном с Эстонией Ивангороде на избирательном участке проголосовали более 200 россиян, которые приехали для этого из-за рубежа, сообщил на брифинге глава избиркома Ленинградской области Михаил Лебединский.

По его данным, с эстонской стороны "были некоторые попытки не дать возможность перейти границу", но серьезных нарушений не было зафиксировано.

"Хотя само по себе действие наших соседей, которые вмешиваются в избирательный процесс в РФ, мне кажется не корректным. Но людей не запугало. Люди хотели прийти и голосовать", - сказал глава Леноблизбиркома.

По данным Центризбиркома на 15:00 по Москве, в Ленинградской области на участки пришли более 19% избирателей.

Как сообщалось, для граждан, прибывающих из Эстонии для голосования, в приграничном Ивангороде открыли избирательный участок на улице Ленина, 3. Организован трансфер от погранперехода до участка.

Международный автомобильный пункт пропуска "Ивангород" в Ленинградской области приостановил работу с 1 февраля 2024 года в связи с реконструкцией. По информации Росгранстроя, основные работы планируется выполнить за два года. Сейчас пересечь границу через пункт пропуска можно пешком.