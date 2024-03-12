Королю Норвегии установили кардиостимулятор

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Норвежскому королю Харальду V во вторник успешно имплантировали постоянный кардиостимулятор, сообщает Associated Press.

"Операция прошла успешно, и король чувствует себя хорошо", - говорится в заявлении пресс-службы королевской семьи.

Операцию провели в университетской больнице Осло. Теперь король пробудет несколько дней в больнице под наблюдением врачей.

В феврале стало известно, что Харальда V в связи с инфекцией доставили в больницу в Малайзии, где он отдыхал. В малайзийской больнице из-за низкой частоты сердечных сокращений королю поставили временный кардиостимулятор. В начале марта король вернулся на родину.

Харальду V 87 лет, что делает его старейшим действующим монархом в Европе. В последние годы король неоднократно болел. Так, в конце января Харальд V прошел лечение в связи с респираторным заболеванием.