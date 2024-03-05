Премьер Госсовета КНР заявил о необходимости усиления боевой подготовки

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Китаю в 2024 году следует активизировать военную подготовку и военное строительство во имя защиты суверенитета и безопасности страны, заявил на открывшееся во вторник сессии ВСНП премьер Госсовета КНР Ли Цян.

"Необходимо всесторонне укреплять военную подготовку и подготовку к войне (...), твердо защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития", - говорится в докладе премьера.

В связи с этим он указал на необходимость "консолидировать и совершенствовать интегрированную национальную стратегическую систему и возможности, оптимизировать систему и структуру национальной оборонной науки, технологий и промышленности, а также укреплять национальное оборонное образование, мобилизацию национальной обороны и создание резервных сил".

Ли Цян также подчеркнул важность "следования абсолютному руководству партии народной армией".