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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Завод Tesla в Германии приостановил работу после вероятного поджога

Завод Tesla в Германии приостановил работу после вероятного поджога
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Производство на заводе Tesla в пригороде Берлина было приостановлено во вторник из-за перебоя электроснабжения, который стал следствием пожара на прилегающей к заводу территории, пишут немецкие СМИ.

Причиной пожара мог стать поджог, написала Berliner Zeitung.

Помимо завода, без электричества остались около 2 тыс. семей в находящихся рядом районах.

По сообщениям СМИ, в последнее время экологические активисты проводили акции протеста в лесу около завода Tesla, который компания хочет вырубить, чтобы расширить производственную площадку.

Акции Tesla дешевеют на 2,4%. С начала года капитализация компании упала на 24% до $643,5 млрд.

Tesla Германия
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