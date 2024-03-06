Pirelli увеличил чистую прибыль на 13,8% по итогам 2023 года

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Итальянский производитель шин Pirelli & C SpA по итогам 2023 года увеличил консолидированную чистую прибыль на 13,8% до 495,9 млн евро по сравнению с 435,9 млн евро годом ранее, сообщается в пресс-релизе компании.

Выручка практически не изменилась и составила 6,65 млрд евро при прогнозе самой компании в 6,6 млрд евро. Показатель без учета изменения курсов обмена валют вырос на 6,8%.

Скорректированный показатель EBIT в минувшем году повысился на 2,5% до 1 млрд евро. Рентабельность по этому показателю составила 15,1%, при этом компания прогнозировала ее в районе 15%.

Свободный денежный поток до уплаты дивидендов в 2023 году составил 508,9 млн евро против 515,5 млн евро годом ранее.

Совет директоров компании рекомендовал выплатить за прошлый год дивиденды в размере 0,198 евро на акцию против 0,218 евро за 2022 год.

Pirelli планирует получить в 2024 году выручку в диапазоне от 6,6 млрд до 6,8 млрд евро, рентабельность по скорректированной EBIT – не менее 15%. В 2025 году, как ожидается, выручка составит 6,8-7 млрд, рентабельность – около 16%.

В ближайшие два года компания намерена инвестировать порядка 820 млн евро и направить до 50% прибыли за 2024 год на выплату дивидендов (ранее – до 40%).

Котировки акций компании снижаются на 1,6% в ходе торгов в Милане в среду. Рыночная капитализация Pirelli с начала текущего года увеличилась на 14,6% до 5,67 млрд евро.