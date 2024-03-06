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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:29

Путин заявил, что африканские лидеры не просят у России о безвозмездной помощи

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин рассказал, что никто из африканских лидеров не просил Россию о бесплатной помощи, но все предлагают равноправное взаимодействие, и заявил, что Москва к этому готова.

"В ходе многочисленных контактов с лидерами Африки, даже из тех стран, в которых экономическая ситуация сегодня очень сложная и люди живут очень тяжело, подчас недоедают, ни один из них, я хочу подчеркнуть, ни один ничего впрямую не попросил, никто не протянул руку, и никто не попросил: "Дайте нам то, дайте это". Все говорили только об одном: давайте наладим справедливую, честную совместную экономическую работу", - сказал он в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

Путин заметил: "Мы готовы поддержать наших африканских друзей, когда это необходимо".

В качестве примера он привел гуманитарные поставки российского зерна в ряд стран Африки.

"Там, где это нужно делать, мы на это готовы, и тем более готовы к совместной плодотворной работе на равных", - добавил Путин.

Владимир Путин Африка
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